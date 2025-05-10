Adana\'da Atı Araca Bağlayana Ceza

Adana'da bir atı aracın arkasına bağlayarak trafikte seyreden şahsa, bin 986 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde atı otomobile bağlayarak trafiğe çıkan sürücü S.T. ile araçta bulunan A.Ç., sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye bin 986 TL para cezası kesildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 2 şahsın adliyeye sevk edileceği de bildirildi. - ADANA