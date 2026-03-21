Adana'da atlara eziyet iddiası: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
21.03.2026 15:41  Güncelleme: 15:47
Adana'nın Seyhan ilçesinde atlara eziyet ettiği iddia edilen iki kişi, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili atlar koruma altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park'ta atlara eziyet edildiğine dair görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta hayvanlara eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet birimleri tarafından derhal çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen atların sahipleri A.U. (25) ile Ö.A. (26) adlı şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Açıklamada söz konusu atlar koruma altına alınarak ilgili belediye ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, hayvanlara yönelik her türlü şiddet ve kötü muameleye karşı gerekli hassasiyetin gösterildiği belirtilerek, bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. - ADANA

Kaynak: İHA

İzmir’de bir kadın dolmuşta doğum yaptı İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
Şanlıurfa’da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı Şanlıurfa'da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor

15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:55
Şampiyonlar Ligi’ne 5 takım gönderecekler
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
