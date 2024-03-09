Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı

3.Sayfa

15 yıl sonra bir kez daha \'one minute\' dedi

Böyle oy mu istenir başkan?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim

Olay 8 Mart günü Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde bulunan Zakir Gergin Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı doktor 39 yaşındaki Feray Balkan, Gaziantep'e kendisini ziyarete gelen annesini evine bırakmak için kızı ve oğlu ile birlikte Adana'ya geldi.

ESKİ EŞİNİ SIRTINDAN VURDU

Apartmana geldiği sırada Feray Balkan, 1 sene önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı astsubay eşi Seçkin E.'nin apartman çevresinde kendisini beklediğini fark etti. Bunun üzerine Balkan, annesi ve çocuklarına, "Siz yukarı çıkın. Ben geliyorum" dedi. Feray Balkan bu sırada ayrıldığı eşi Seçkin E. ile apartman girişinde konuştu. Konuşmayı bitirip asansöre yönelen Balkan'ı eski eşi, sırtından tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Feray Balkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Seçkin E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.