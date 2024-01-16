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Adana'da Ayrıldığı Sevgilisinin Aracını Kıran Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Ayrıldığı Sevgilisinin Aracını Kıran Şahıs Yakalandı

Adana'da ayrıldığı sevgilisinin trafikte önünü kesen şahıs, aracın üzerine çıkarak kadının otomobilinin camını kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın şüphelisi, Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski sevgilisi N.K.'ye yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verildi.

Adana\'da Ayrıldığı Sevgilisinin Aracını Kıran Şahıs Yakalandı
16.01.2024 - 09:52,
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Adana'da ayrıldığı sevgilisinin trafikte önünü kesen şahsın, aracın üzerine çıkarak kadının otomobilinin camını kırdığı anlar görüntülere yansıdı. Olayın şüphelisi, Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.
Olay, 9 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Vali Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat A. (41), kendisinden ayrılan sevgilisi N.K.'nin (40) trafikte önünü kesti. Fırat A., eski sevgilisi N.K.'nin aracının motor kaputuna çıkarak araca zarar vermeye başladı. Kadını tehdit eden Fırat A., bir süre sonra aracın üzerinden indi, bu anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Korkan kadın, Fırat A.'nın aracın üzerinden inmesiyle gaza basarak bölgeden kaçtı.
Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler ihbar üzerine bölgeye gelerek söz konusu şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, eski sevgilisi N.K.'ye yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Ayrıldığı Sevgilisinin Aracını Kıran Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Ayrıldığı Sevgilisinin Aracını Kıran Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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