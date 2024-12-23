Adana\'da Başından Vurulan Kadın Hastanede

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Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Müyesser Kızıloluk evinde başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tek yaşayan Müyesser Kızıloluk evinde başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı kadın ilk olarak Feke Devlet Hastanesi'ne, oradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

52 yaşındaki kadının ağabeyinin geçen sene güvenlik olarak çalıştığı işten eşi ile yaşadığı sorunlar nedeni ile çıkarıldığı öğrenilirken ablası Kadem Kızıloluk'un saplantılı aşığı tarafından 2021 yılında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri evde hırsızlık ve cinayet incelemesi başlattı. Ağır yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA