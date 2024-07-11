Adana\'da belediye işçisi bıçaklanarak öldürüldü

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde belediye işçisi bir kişi, evine davet ettiği 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan çocuk gözaltına alındı.

Olay, Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede işçi olarak çalışan Mehmet Tunçöz (34), bir parkta çay içtiği T.A. (15) ile birlikte evine gitti. Evde annesi ile karşılaşan Tunçöz, "Üzerime küçük gelen kıyafetleri T.A.'ya vereceğim, o yüzden beraber geldik" dedi.

Mehmet Tunçöz'ün annesi ise meyve toplamak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra T.A. elinde bıçakla koşarak uzaklaştı. Tunçöz'ün annesi ise eve girince eşyaların tutuştuğunu ve oğlunun kanlar içinde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Tunçöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan T.A. ise polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - ADANA