Adana'da Bıçaklama Olayı: 1 Ölü

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Adana'da tartışma sonucu bıçaklanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Zekariye Albıraz'ın bıçaklanma sonucu olay yerinde öldüğünü tespit etti. İncelemelerin ardından cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, tartışma sonucu meydana geldiği ileri sürülen olayın şüphelisini yakaladı. - ADANA