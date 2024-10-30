Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Kaçırılmaya Çalışıldı - Son Dakika
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Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Kaçırılmaya Çalışıldı

Adana\'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Kaçırılmaya Çalışıldı

Boşanma aşamasındaki kadını sokakta kaçırmaya çalışan koca, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

30.10.2024 13:48
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Adana'da bir kişinin boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında kaçırmaya kalktığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selin İ. (25), 7 yıldır evli olduğu Koray İ.'den (30) şiddet gördüğü için boşanma kararı aldı. Eşinden boşanmak istemeyen Koray İ.'nin Selin İ.'yi ölümle tehdit ettiği öne sürüldü. Koray İ., eşine barışma teklifi yaptı ancak Selin İ. barışma teklifini reddedince çılgına döndü. Bir süre boşanma aşamasındaki eşini takip eden Koray İ., güpegündüz sokak ortasında eşini kaçırmaya çalıştı. Genç kadını zorla araca bindirmeye çalışan Koray İ.'ye Selin İ. direndi. Gözü dönen koca eşini kaçıramayacağını anlayınca aracına binerek kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koray İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Polis, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Kaçırılmaya Çalışıldı - Son Dakika

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