İncirlik\'teki canlı yayın soruşturmasında 5 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da ANKA Haber Ajansı'nın İncirlik Hava Üssü çevresinden yaptığı canlı yayınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker'in de bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı. ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika süren canlı yayın gerçekleştirdi. Yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, muhabir S.Ö., belediye personeli G.B., gazeteci M.B. ile çekim için izin verdiği ileri sürülen iş yeri sahibi Ö.A.'yı gözaltına aldı. ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker de gözaltına alınarak Adana'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kenan Şeker ve diğer 4 şüpheli, adli tıptaki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA