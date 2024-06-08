Adana'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
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Adana'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor

Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

08.06.2024 22:13
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Adana'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor - Son Dakika

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