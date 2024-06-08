3.Sayfa

Adana'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor. - ADANA