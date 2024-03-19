Adana'da Cinayet Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Cinayet Zanlıları Tutuklandı

Adana\'da Cinayet Zanlıları Tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldürülmesi olayında, cinayeti işledikten sonra ihbarda bulunan ve olay yerine gelen iki şüpheli tutuklandı. Şahısların, cinayetin ardından tabancayı alarak kaçtığı belirtildi. Ölen kişinin ve şüphelilerin suç kayıtları da ortaya çıktı.

19.03.2024 09:49  Güncelleme: 10:11
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Adana'da bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen iki kişi tutuklandı. Şahısların cinayeti işledikten sonra ihbarda bulunup olay yerine gelince yakalandığı öğrenildi.

Olay, 16 Mart günü saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Ayan'ın (34) kaldığı eve, arkadaşları Hıdır Ü. (27) ve Şükrü Ç. (31) geldi. Bir süre sonra Selahattin Ayan kendine ait ruhsatsız tabanca ile göğsünden vuruldu. Ayan'ın vurulmasının ardından Hıdır Ü. ve Şükrü Ç. tabancayı alarak evden uzaklaştı.

Hıdır Ü. ve Şükrü Ç, polisi arayarak arkadaşlarını evde vurulmuş olarak bulduklarını söyledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine tekrar gelen Hıdır Ü. ve Şükrü Ç.'nin geldikleri aracı arayan polis olayda kullanıldığı düşünülen tabancayı buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin her ikisi de emniyetteki ifadelerinde "Odaya girdiğimizde yerde yüzüstü yatıyordu. Çevirdiğimizde kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık. Tabancayı da otomobile götürdük" dedi.

"Ölen de arkadaşları da suç makinesi çıktı"

Hayatını kaybeden Selahattin Ayan'ın, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, adam yaralama gibi suçlardan 19 suç kaydı, arkadaşları Hıdır Ü.'nün hırsızlık, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan 13 kaydı ve Şükrü Ç.'nin ise aynı suçlardan 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Cinayet Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika

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