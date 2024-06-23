Adana'da damat katliamında öldürülen Mardinli aile, Derik ilçesinde defnedildi - Son Dakika
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Adana'da damat katliamında öldürülen Mardinli aile, Derik ilçesinde defnedildi

Adana'da yaşanan damat katliamında hayatını kaybeden Mardinli aile üyeleri, Derik ilçesinde defnedildi. Hakim Eba'nın boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile yaşadığı tartışma sonucunda gerçekleşen olayda, eşini ve kayın ailesini öldüren Eba, kaçarak yeni doğan çocuğunu alıp kayıplara karışmıştı. Olayın ardından yapılan otopsi sonucunda cenazeler, Mardin'in Derik ilçesinde yakınlarına teslim edildi ve aile üyeleri Derik Mezarlığı'nda defnedildi.

23.06.2024 11:44
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Adana'da damat katliamında öldürülen Mardinli aile, Derik ilçesinde defnedildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde Hakim Eba (23), boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat'ın evinin önüne gitti. Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Eba, eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu alıp kaçtı.

Katliama kurban giden eş Şükran Eba, kayınbirader Muhammet Erat, kayınvalide Leyla Erat ve kayınpeder Turgut Erat'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından Mardin'in Derik ilçesinde yakınlarına teslim edildi. Aile üyeleri kılınan cenaze namazının ardından Derik Mezarlığına defnedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da damat katliamında öldürülen Mardinli aile, Derik ilçesinde defnedildi - Son Dakika

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