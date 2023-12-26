 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da demire saplanan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da demire saplanan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kedi, damdan düşerek demire saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı kedi, veterinerde tedavi altına alındı.

Adana\'da demire saplanan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
26.12.2023 - 10:14,
Abone Ol

Adana'da damdan düşüp demire saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan yaralı kedi veterinerde tedavi altına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kedi damdan başka bir evin çatısına düşerek demire sapladı. Kedinin sesini duyan mahalleli durumu fark etti. Bunu üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri yaralı kediyi saplandığı demirden kurtardı. Kurtarılan kedi veterinerde tedavi altına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Seyhan, Adana, kedi, Kurtarma, Hayvanlar, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da demire saplanan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika


10:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58
Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak

Son Dakika
10:56 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
09:53 MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:18:34. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da demire saplanan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement