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Adana'da dilenen ve cam silen şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da dilenen ve cam silen şahıslar gözaltına alındı

Adana'da yol kenarlarında dilencilik yapan ve kavşaklarda araçların camlarını silerek para isteyen şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalışmalarda çoğunluğu çocuk ve kadın olan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana\'da dilenen ve cam silen şahıslar gözaltına alındı
12.12.2023 - 10:20,
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Adana'da yol kenarlarında dilenen ve kavşaklarda cam silen şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da yol kenarlarında dilencilik yapıp, kavşaklarda duran araçların camlarını silip para isteyen şahısların artması üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çukurova Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.

Kavşaklarda trafik akışını tehlikeye düşüren kişilerin ve çocukların çalıştırılmasının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara çok sayıda zabıta memuru ve emniyet personeli katıldı. Çalışmalarda dilencilik yapan, mendil, çiçek ve yara bandı satan, trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda araçların camını silerek vatandaşlardan para isteyen çoğu çocuk ve kadın kişiler gözaltına alındı.

Ayrıca cam silen şahıslar gözaltına alınırken, ters kelepçe takıldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Çukurova, Zabıta, Adana, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da dilenen ve cam silen şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da dilenen ve cam silen şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika
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