Adana\'da dilenen ve cam silen şahıslar gözaltına alındı

Adana'da yol kenarlarında dilenen ve kavşaklarda cam silen şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da yol kenarlarında dilencilik yapıp, kavşaklarda duran araçların camlarını silip para isteyen şahısların artması üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çukurova Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.

Kavşaklarda trafik akışını tehlikeye düşüren kişilerin ve çocukların çalıştırılmasının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara çok sayıda zabıta memuru ve emniyet personeli katıldı. Çalışmalarda dilencilik yapan, mendil, çiçek ve yara bandı satan, trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda araçların camını silerek vatandaşlardan para isteyen çoğu çocuk ve kadın kişiler gözaltına alındı.

Ayrıca cam silen şahıslar gözaltına alınırken, ters kelepçe takıldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - ADANA