Adana\'da Dronla Trafik Denetimi: 162 Cezalı

Adana'da jandarma tarafından otoyolda dronla yapılan trafik uygulamasında şerit ihlali yapan 162 sürücüye 730 bin 944 lira cezai işlem uygulandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların otoyolda güvenli bir biçimde seyahat edebilmeleri amacıyla Pozantı- Tarsus Otoyolu Tekir mevkiinde 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında drone ile havadan trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetim sonucunda, şerit ihlali yapan 162 tır ve kamyona 730 bin 944 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktalarında şerit ihlalleri konusunda sürücüleri uyardı. - ADANA