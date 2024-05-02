Adana'da ehliyetsiz sürücü kahvehaneye girdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da ehliyetsiz sürücü kahvehaneye girdi, 5 kişi yaralandı

Adana\'da ehliyetsiz sürücü kahvehaneye girdi, 5 kişi yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ehliyetsiz bir sürücü, park etmek istediği aracının fren pedalı yerine gaz pedalına basınca kahvehaneye girdi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.05.2024 20:15
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Adana'da ehliyetsiz sürücü, park etmek istediği aracının fren pedalı yerine gaz pedalına basınca kahvehaneye girdi. Kazara 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü M.T., 10 PU 614 plakalı otomobili park ederken fren pedalı yerine gaz pedalına basınca cadde üzerinde bulunan kahvehaneye girdi. Kazada dışarıda ve içeride oturan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya şahit olan Ali Barut, "Araç burada park halindeyken, arkadaş ehliyetsiz bir şekilde aracı çalıştırıp bir anda panik yapınca gaz ve fren pedalının yerini karıştırıp kahvehaneye girdi. Araç içeri girerken yerdeki betona tekerini vurunca lastiği patladı. Böylelikle araç sağa doğru dönünce kahvehanenin dışında önüne geleni süpürdü, sağ köşeye kadar gitti, orada da betona vurunca durdu. İlk başta bir kendimize gelemedik, suikast gibi bir şey olduğunu düşündük. İnsanlar panik içinde kaldı. Aracın altında kalan, ezilen var mı diye otomobile koştuk. Çok şükür öyle bir durum olmadı fakat 4 arkadaşımız hafif yaralandı, bir arkadaşımız ağır yaralandı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da ehliyetsiz sürücü kahvehaneye girdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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