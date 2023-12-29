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Adana'da Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Adana'da bir evden elektrikli bisiklet çalan kişi, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde oto hırsızlık polisleri tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana\'da Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı
29.12.2023 - 09:48,
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Adana'da bir evden elektrikli bisiklet çalan kişinin o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Oto hırsızlık polisleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ural B. bir müstakil evin girişinde bulunan elektrikli bisikleti fark etti. İçeri giren Ural B. soğukkanlı bir şekilde elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karıştı, bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Elektrikli bisiklet sahibi aracının çalındığını fark edince durumu polise ihbar etti. Bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki yerlerde güvenlik çalışması yaptı. Yapılan güvenlik kamerası çalışması sonucunda hırsızın Ural B. olduğu tespit edildi.

Ekipler daha sonra söz konusu şüpheliyi evine yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika


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