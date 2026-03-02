Adana\'da Emekli Kadın Dolandırıldı

Adana'da 69 yaşındaki emekli kadını yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınını FETÖ yalanıyla dolandıran 3 şüpheli tutuklandı. Kendini polis olarak tanıtan zanlı, "Adınız FETÖ dosyasına karışmış. Evinizdeki para ve altınları bize vermen gerekiyor. Operasyonun ardından iade edilecek" diyerek yaşlı vatandaşı korkutup altınlarını aldırdığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli N.Ş.'yi arayan kişi, telefonda kendisini 'Komiser Vedat' olarak tanıttı. "Adınız FETÖ dosyasına karışmış. Evinizdeki para ve altınları bize vermen gerekiyor" yalanına inanan N.Ş., kısa süre sonra adresine gelen Eren D.'ye (20) 4 tüm, 10 çeyrek ve 4 gram altınla birlikte 30 gram altın künye ile 6 altın yüzüğünü teslim etti. Şüpheli, olay yerine motosikletle gelen ve aracı kullanan Özgür K. (20) ile mahalleden uzaklaştı.

Bir süre sonra arayan numaraya ulaşamayan N.Ş., dolandırıldığını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, altınları alan iki şüphelinin Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir market önünde bekleyen Alaaddin Y.'nin (32) kullandığı taksiye bindiğini belirledi. Şüphelilerin, takside altınların bırakılmasının ardından bölgeden ayrıldığı anlar kameralara yansıdı. Ayrıca Eren D. ile Özgür K.'nin olay sonrası Kozan'a gittikleri tespit edildi.

Polis ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Kozan'da bulunan Eren D. ile Özgür K. ve Seyhan ilçesindeki evindeki taksici Alaaddin Y., eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda Eren D., altınları aldıktan sonra taksiciye verdiğini savunarak dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını iddia etti. Alaaddin Y. ise "Ben taksiciyim. Çağrı yapılınca müşteriyi almak için o bölgeye gittim. Tanımadığım müşteri yolculuktan vazgeçince, araçtan indirdim. Olayla bir ilgim yok" sözleriyle suçlamaları kabul etmedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA