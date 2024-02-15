Adana'da erkek arkadaşı tarafından katledilen 18 yaşındaki kızın annesi feryat etti - Son Dakika
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Adana'da erkek arkadaşı tarafından katledilen 18 yaşındaki kızın annesi feryat etti

Adana\'da erkek arkadaşı tarafından katledilen 18 yaşındaki kızın annesi feryat etti

Adana'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen 18 yaşındaki genç kızın annesi, Adli Tıp Kurumuna oyuncak ayı ile gelerek feryat etti. Anne, kızının sevgilisi olmadığını ve kızının öldürüldüğünü 4-5 gün önce fark ettiğini söyledi. Katil zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı ve genç kızın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

15.02.2024 12:19
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Adana'da erkek arkadaşı tarafından katledilen 18 yaşındaki kızın annesi, Adli Tıp Kurumuna oyuncak ayı ile gelerek feryat etti. Genç kızın annesi, "Benim kızımın sevgilisi yoktu, 4-5 gündür kızımı öldürmüşlerdi" dedi.

Olay, 14 Şubat'ta akşam saatlerinde, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah ve Sihan Akgün'ün çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İpek Akgün (18), portakal bahçesinde tartıştığı Yaşar B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Şüpheli, daha sonra genç kızı bir tarlada bulunan su kuyusuna gömdü.

Genç kızı öldüren Yaşar B., jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri Yaşar B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli daha sonra ekiplere genç kızı gömdüğü yeri gösterdi. Kızın cesedi kuyudan çıkartılırken yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Anne gözyaşlarına boğuldu"

Adli Tıp Kurumunda kızının cenazesi almaya gelen acılı anne Sihan Akgün, "Benim kızımın sevgilisi yoktu. 4-5 gündür benim kızımı öldürmüşlerdi zaten. Sevgililer Günü yalan. Bu benim kızımın ayıs,ı ben ona getirdim" diyerek feryat etti.

Genç kızın cenazesinin yarın Küçükoba Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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