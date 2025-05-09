Adana'da Eski Eşini Vuran Zanlı: 'Zarar Vermek İstemedim' - Son Dakika
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Adana'da Eski Eşini Vuran Zanlı: 'Zarar Vermek İstemedim'

Adana\'da Eski Eşini Vuran Zanlı: \'Zarar Vermek İstemedim\'

Mehmet Ali N., boşandığı eşini vurduktan sonra, 'Amacım zarar vermek değildi' dedi. Olay Adana'da gerçekleşti.

09.05.2025 12:07
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Adana'da boşandığı karısını başından vurarak öldüren zanlının, "Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Olay esnasında kimsenin yaralanmadığını düşündüm, gözümü açtığımda hastanedeydim" dediği öğrenildi. Şüpheli hastaneden taburcu olduktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yaya alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, kumar bağımlısı olan Mehmet Ali N. (58), 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı eşinden 6 ay önce resmi olarak boşandı. Bu sürecin ardından şahıs, eski eşi Neriman Onur'u sık sık ölümle tehdit ederek, oğulları C.N. (20) ve Y.N.'ye de "Sizlere anne acısı yaşatacağım" dedi. Yaklaşık 1 ay önce umreye giden Onur, seyahati öncesinde de ölüm içerikli mesajlar aldı. 10 gün önce Adana'ya dönen Onur'a eski eşinin tehditleri nedeniyle aşçı olarak çalıştığı iş yerine gidip gelirken büyük oğlu C.N. eşlik etmeye başladı.

Olay günü de Mehmet Ali N., eski eşi Onur'un servisten indiği noktada beklemeye başladı. Bu sırada annesini almaya gelen C.N., babasını gördü. C.N. babası Mehmet Ali N. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Onur da servisten indi ve kavgayı gördü. Kavga esnasında Mehmet Ali N., belinden tabancasını çıkartarak 2 el ateş açtı, Onur başından vurularak yere yığıldı. Oğlu C.N. ise babasının üzerine atlayarak, silahı alıp dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Onur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan şüpheli, yunus timlerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Babasını darbeden C.N. de polis tarafından gözaltına alındı.

"Her gün, annemi korumak için duraktan alıyordum"

C.N. emniyetteki ifadesinde, "Her gün annemi korumak için, babam bir şey yapmasın diye duraktan alıyordum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N., çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Adana Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi tamamlanan Neriman Onur'un cenazesi ise dün yakınları tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığında toprağa verildi.

"Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan şüpheli eski koca Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan zanlının, "Ben konuşmak için gittim. Oğlumla denk geldik, kavga etmeye başladık. Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Belim de silahım vardı, silahı çektim. Boğuşma esnasında iki defa ateş ettim. O esnada kimsenin yaralanmadığını düşündüm. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali N. adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Eski Eşini Vuran Zanlı: 'Zarar Vermek İstemedim' - Son Dakika

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