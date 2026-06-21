Adana'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Adana\'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
21.06.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otoyolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Adana'da otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi mevkiinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Yaman (35) yönetimindeki 07 MYE 01 plakalı Honda marka otomobil, önünde seyir halinde bulunan A.Ç. idaresindeki 01 VP 483 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün çocukları M.E.Y. (9) ile N.Y.'yi (5) araçtan çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta sıkışan Hasan Yaman ise bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Yaman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı çocukların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çocuk, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Polonya’nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den geri alındı Polonya'nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geri alındı
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı
Survivor 2026’nın şampiyonu Mert Nobre oldu Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede

23:46
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
22:39
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı Türkiye’ye dön çağrısı yaptı
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı; Türkiye'ye dön çağrısı yaptı
22:35
Türkiye’ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
22:33
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
21:55
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
19:50
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 00:10:30. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.