Adana'da Genç Kadın Tabancayla Öldürüldü

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Genç kadın tabancayla vurularak öldü, kocası tutuklandı

Adana'da eşi ile tartışan genç kadın tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybederken, kazağı ile eşinin yarasına tampon yapan kocası tutuklandı

Tutuklanan koca karısının intihar ettiğini ileri sürdü

ADANA - Adana'da eşiyle tartışan genç kadın, tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybetti. Kadını kucağında dışarı çıkartıp kazağı ile yarasına tampon yapan eşi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 8 Aralık Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, Günay Sena Kocabaş 2 yıl önce İbrahim S. ile severek evlendi. Ancak bir süre sonra ikili arasında kıskançlık yüzünden sürekli tartışmalar yaşanmaya başladı. İbrahim S., birkaç kez eşini darp ettiği için evden de uzaklaştırma aldı. 8 Aralık günü Günay Sana Kocabaş eşinin telefonunda bir kadından gelen mesajları görünce aralarında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşine ait tabancayla göğsünden vurulan genç kadın ağır yaralandı. Kucağına aldığı eşini apartman girişine götüren İbrahim S., hem telefonla yardım istedi hem de kazağını çıkartıp yarasına tampon yaparak kurtarmaya çalıştı. Kadının kendinden geçtiğini gören İbrahim S., onu bir ara kucağına alıp götürmeyi denedi ancak yere düştü. Karısına sarılıp saçını okşayan İbrahim S.'nin sesini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hayata geri döndürdüğü genç kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Ben öldürmedim intihar etti" diyen koca tutuklandı

Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim S.'nin ifadesinde, "Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim" dediği öğrenildi. Genç kadının ailesi ise "Kızımızı o vurdu" diyerek İbrahim S.'den şikayetçi olup, daha önce darp edildiğine yönelik belgeleri savcılığa sundu. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen koca tutuklandı.

İbrahim S.'nin ve ölen eşinin el svapları alındı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu, alınan örneklerin sonucuna göre belli olacak. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi ise otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.