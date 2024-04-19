Adana'da 9 aylık hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü tutuklandı. Şoförün ifadesinde, "Kadının yola düştüğünü görmedim" dediği öğrenildi.
Kaza, geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud (31), yolculuk sırasında eşi Raid Abbud'un (40) kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü. Bu sırada Ali D.'nin kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı. Abbud ambulansla hastaneye götürülürken, Ali D. gözaltına alındı. Abbud'un erkek bebeği sezaryen ile alınırken, ağır yaralı kadın kurtarılamadı. Abbud'un cenazesi, dün Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı ve defnedilmek üzere Suriye'nin Azez kentine götürüldü. Bebeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan otobüs şoförü Ali D.'nin ise emniyetteki ifadesinde, "Kadının yola düştüğünü görmedim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ali D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA
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