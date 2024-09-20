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Adana'da hırdavatçıya silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, 25 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Murat D. (22) motosiklet ile M.R.'ye (80) ait hırdavat dükkanının önüne geldi. Motosikletin arkasında bulunan Muhammed Enes Y. (18) iş yerine defalarca ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler bölgeden ayrıldı.

Kısa süre sonra şüpheliler tekrar gelerek yine iş yerine defalarca ateş etti, bu sırada güvenlik görevlisi panikledi. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik görevlisi şüphelilerin uzaklaşmasıyla durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Gasp polisleri dedektif gibi iz sürüp şüphelileri yakaladı

İş yerinin ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Muhammed Enes Y. ile Murat D.'nin kaçtığı yeri belirledi. Kamera incelemesinde polis Mehmet E.'nin (21) otomobille saldırganların arkasından gelip gözcülük yaptığını da tespit etti. Otomobilin sahibinin ise Abdulhakim D. (19) olduğu belirlendi.

Evlerinde saklanan 4 kişi de yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Muhammed Enes Y. ile Murat D.'nin birbirlerine suçu attığı öğrenildi. Otomobilin sahibi Abdulhakim D. ise olayla bir ilgisinin olmadığını, arkadaşı Mehmet E.'ye aracını ödünç verdiğini ileri sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken Muhammed Enes Y., Murat D. ve Mehmet E. tutuklandı, Abdulhakim D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA