Adana'da Hırsızlık Cinayeti: Bilezikler İçin Vurdu - Son Dakika
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Adana'da Hırsızlık Cinayeti: Bilezikler İçin Vurdu

Adana\'da Hırsızlık Cinayeti: Bilezikler İçin Vurdu

Adana'da evinde ensesinden vurulan kadın hırsızlık için giren kişi tarafından hedef alındı.

21.01.2025 10:11
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Adana'da Feke ilçesinde evinden ensesinden vurulmuş halde bulunan kadının, eve hırsızlık amaçlı giren bir kişi tarafından vurularak kolundaki 25 ile 30 gram ağırlığındaki bileziklerinin çalındığı ortaya çıktı. Şüpheli, Adana polisi tarafından Gaziantep'te altınları satarken yakalandı.

Olay, 22 Aralık günü ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde saat 15.00'te meydana geldi. İddiaya göre, evde tek yaşayan Müyesser Kızıloluk (52) mutfakta ensesinden vurulmuş halde komşuları tarafından bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kızıloluk'u Feke Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıloluk Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Feke İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin kamera kaydı incelemelerinde cinayet saatlerinde Mustafa Kaan Ergen'in (37) geçişi tespit edildi. Özel güvenlik görevlisi olan Ergen'in bir süre önce işten ayrıldığını belirleyen polis, teknik ve fiziki takibe aldı.

"Altınları bozdurmaya giderken otoyolda aracı bozuldu"

Cinayet Büro Amirliği ve Feke İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerin ortak teknik ve fiziki takip çalışması sonucu şüphelinin altınları bozdurmaya Gaziantep'e gittiği belirlendi. Polis, şüpheliyi Gaziantep'e kadar takibe aldı. Gaziantep'e 25 kilometre kala Mustafa Kaan Ergen'in kullandığı otomobil bozuldu. Bunun üzerine Ergen, oto kurtarma çağırdı. Gelen oto kurtarma ile aracını yükleyip Gaziantep'e sanayiler sitesine gitti.

Altınları satarken polis yakaladı

Burada otobüse binen Ergen, Şahinbey ilçesine bağlı Alabey Mahallesi Hacı Veli Caddesi'ndeki kuyumcuların olduğu bölgeye gitti. Birkaç kuyumcuyu gezen Mustafa Kaan Ergen, en sonunda bir kuyumcuya girerek Müyesser Kızıloluk'tan çaldığı 25 ve 30 gramlık bilezikleri bozdurdu. Paranın bir kısmını nakit alan Ergen, bir kısmını da banka hesabına alacağı sırada cinayet ve Feke polislerine kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Feke'ye götürülen Ergen, polislere olayı gerçekleştirdiği tabancanın da yerini gösterdi. Polis şüpheliyle birlikte suç aletini bulunduğu yerden çıkarttı.

Zanlının kan donduran ifadesi

Emniyette sorguya alınan Mustafa Kaan Ergen'in, "Gaziantep'te altın daha pahalı olduğu için oraya bozdurmaya gittim. Kadını tanıyordum, altınları olduğunu biliyordum. Evinin önünden geçiyordum, kapısı açık görünce içeri girdim. Amacım hırsızlıktı sadece ama mutfakta kadının sesi gelince arkasından ensesine tabancam ile ateş açtım. Sonra elindeki bilezikleri çalıp kaçtım. Altınlar ise Gaziantep'te daha pahalı olduğu için oraya bozdurmaya gittim. Maddi sıkıntılarımdan dolayı yaptım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Kaan Ergen, 'kasten öldürme', 'konut içerisinde silahlı yağma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralanan Müyesser Kızıloluk'un ise Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Öte yandan, zanlı Mustafa Kaan Ergen'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Hırsızlık Cinayeti: Bilezikler İçin Vurdu - Son Dakika

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