 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Polis Horoz Dövüştürülen Kıraathaneyi Bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Polis Horoz Dövüştürülen Kıraathaneyi Bastı

Adana'da polis, horoz dövüştürülerek kumar oynatılan kıraathaneyi bastı. Baskında 32 kişiye 205 bin 600 TL ceza kesilirken, 80 horoza da el konuldu. Horozların dövüştürüldüğü anlar ise görüntülendi. Ahlak polisleri kıraathaneye oyuncu görünümüyle girerek, horoz dövüştürüldüğü, bahis oynandığını ve para alışverişini delillendirdi. İş yeri sahibi İlyas Ş. (54) emniyetteki ifadesinde horoz dövüşü yapıldığını ve kumar oynandığını itiraf etti.

Adana\'da Polis Horoz Dövüştürülen Kıraathaneyi Bastı
22.01.2024 - 09:54,
Abone Ol

Adana'da polis, horoz dövüştürülerek kumar oynatılan kıraathaneyi bastı. Baskında 32 kişiye 205 bin 600 TL ceza kesilirken, 80 horoza da el konuldu. Horozların dövüştürüldüğü anlar ise görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde kıraathanede horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynandığını tespit etti.

Ahlak polisleri kıraathaneye oyuncu görünümüyle girerek, horoz dövüştürüldüğü, bahis oynandığını ve para alışverişini delillendirdi. Ardından dışarıda hazırda bekleyen polisler kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında suçüstü yakalanan 32 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 205 bin 600 TL para cezası uygulandı. Dövüşte kullanılan 80 horoz ve bahis parası olan 800 TL'ye de el konuldu.

İş yeri sahibi İlyas Ş. (54) emniyetteki ifadesinde horoz dövüşü yapıldığını ve kumar oynandığını itiraf etti. İlyas Ş.'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulandı.

Baskında ele geçirilen horozlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adana, Hayvan Hakları, Adana, Ceza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Polis Horoz Dövüştürülen Kıraathaneyi Bastı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:21:23. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Polis Horoz Dövüştürülen Kıraathaneyi Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement