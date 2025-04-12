Adana'da İmamın Ölümü: Genç Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da İmamın Ölümü: Genç Yargılanıyor

Adana\'da İmamın Ölümü: Genç Yargılanıyor

Adana'da imam Tarık Karadağ'ı öldüren 17 yaşındaki M.A., müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başladı.

12.04.2025 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da cami imamı Tarık Karadağ'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki M.A. müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle yargılanmaya başladı. M.A. savunmasında, "Çok pişmanım. Yaptığım şey yanlış ancak olayların buraya kadar gelmesini ben istemedim. Bana sarılınca bıçak karnına saplandı. Ailesinden özür diliyorum" dedi.

Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde 24 Kasım 2024'te saat 14.45 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Cami imamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılan M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmada M.A. yanında bulunan bıçakla imam Karadağ'ı karnından ve sırtından yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan imam Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanarak tutuklanan M.A. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık M.A. katıldı. Taraf avukatları ile öldürülen Tarık Karadağ'ın eşi müşteki Cennet Merda Karadağ da salonda hazır bulundu.

"Bana sarılınca bıçak onun karnına geldi"

Olayı bir ay sonra duyduğunu ifade eden M.A., imam Karadağ'ın kendisine sarıldığında bıçağın karnına saplandığını anlatarak, "Tarık Karadağ'ın kız kardeşime bir şey yapabileceğinden korktuğum için kendisiyle konuşmaya karar verdim. Olay günü camiye gittim ve imam Karadağ, aracını park etmiş bagajdan bir şeyler indiriyordu. Ben kendisinin yapılı bir insan olduğunu bildiğim ve korktuğum için evden çıkarken mutfaktan bıçak almıştım. Kesinlikle inkar etmedi ve üzerime yürümeye başladı. Bu esnada ben de kendimi korumak için yanımdaki bıçağı çıkardım. Hatta bıçağı ayağına doğru tutuyordum. Kendisi benim üzerime gelip, bana sarılınca bıçak onun karnına geldi. Bıçağın karnına battığını hissedince hemen çıkardım ve oradan kaçmak istedim ancak o sakinleşeceğine bana saldırmaya devam etti. Ben bıçağı saplamadım bile o benim üzerime gelince bıçak ona battı. Bu olay olurken de arkadaşım kaldırımda oturuyordu. Her şeyi gördü ama korkusundan müdahale edemedi. Bir şekilde Karadağ'ın elinden kurtulup kaçtım. Ben kaçarken kendisi de yaralanmış gibi değildi. Bir süre koştuktan sonra bir yerde durup, arkadaşımı aradım ve yeniden buluştuk. O da ağabeyini arayıp, durumu anlattı. Ağabeyi bizi almaya geldiğinde ben de annemi aradım. Annem bana kızdı.10-15 dakika sonra babam da beni arayıp, kızdı. Amacım konuşup, Karadağ'ı uyarmaktı. O an ambulansı neden aramadım bilmiyorum, ben yaralandığını fark etmedim bile. Eve gittiğimde babam ne olduğunu sorunca, Karadağ'ın en son orada olduğunu ve kaçarken ayakta durduğunu söyledim. Polisleri dedem, babam ve ben aradık. Polisler gelince de bıçağımla birlikte teslim oldum" ifadelerini kullandı.

Öldürülen Karadağ'ın eşi C.M. ise, sanık M.A.'nın söylediklerinin doğru olmadığını ve olayı kasıtlı yaptığını iddia etti. Sanık M.A. ise pişman olduğunu söyledi.

Dava ertelendi

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tanık A.O.B. ile A.Y.'nin zorla getirilmesine, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasının bir örneğinin UYAP üzerinden gönderilmesine, F.A.'nın taciz olayını anlattığı kurs hocalarının tanık olarak dinlenmesine, sanık M.A.'nın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Karadağ, 3-sayfa, Yargı, adana, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da İmamın Ölümü: Genç Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Yunanistan’da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti Yunanistan'da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti
Kayseri’de 11 araçlı zincirleme kaza Kayseri'de 11 araçlı zincirleme kaza
Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu
17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü
ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım
Ankara’da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi Ankara'da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

22:44 Esenler’de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi Esenler'de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi
22:00 ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray’dan ilk açıklama ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama
21:23 Beşiktaş’ta kazan kaynıyor Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı
21:12 Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
20:07 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
09:04 Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
08:41 İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
08:20 Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 00:27:38. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da İmamın Ölümü: Genç Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement