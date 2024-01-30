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Adana'da İnternet Kablosu Hırsızlığı: 2 Mahalle Internetsiz Kaldı - Son Dakika
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Adana'da İnternet Kablosu Hırsızlığı: 2 Mahalle Internetsiz Kaldı

Adana'da bir kişinin 85 metre internet kablosu çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, 2 mahalle internetsiz kaldı. Olayın şüphelisi kısa süre içinde polis tarafından yakalandı. İddiaya göre, Yusuf Ç. (43) 17 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 26 Ocak günü de Çamlıbel Mahallesi'nde bir firmaya ait internet kablolarını keserek çaldı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Her iki mahallede 180 evin interneti kesilince, internete erişemeyen mahalle sakinleri durumu abone oldukları firmaya bildirdi. Firma arıza sebebini öğrenmek için mahalleye geldiğinde kabloların kesildiğini fark etti. Bunun üzerine firma yetkilileri durumu polis ihbar etti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Yusuf Ç.'nin olayı gerçekleştirdiği tespit etti. 85 metre uzunluğunda toplam 25 bin TL değerinde kablo çalan Yusuf Ç. evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, 'Görüntülerdeki bana benziyor ama ben yapmadım' diye kendisini savundu. Öte yandan, Yusuf Ç.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. - ADANA

Adana\'da İnternet Kablosu Hırsızlığı: 2 Mahalle Internetsiz Kaldı
30.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 09:56
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Adana'da bir kişinin 85 metre internet kablosu çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, 2 mahalle internetsiz kaldı. Olayın şüphelisi kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre, Yusuf Ç. (43) 17 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 26 Ocak günü de Çamlıbel Mahallesi'nde bir firmaya ait internet kablolarını keserek çaldı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

180 evin interneti kesildi

Her iki mahallede 180 evin interneti kesilince, internete erişemeyen mahalle sakinleri durumu abone oldukları firmaya bildirdi. Firma arıza sebebini öğrenmek için mahalleye geldiğinde kabloların kesildiğini fark etti. Bunun üzerine firma yetkilileri durumu polis ihbar etti.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Yusuf Ç.'nin olayı gerçekleştirdiği tespit etti. 85 metre uzunluğunda toplam 25 bin TL değerinde kablo çalan Yusuf Ç. evinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Görüntülerdeki bana benziyor ama ben yapmadım" diye kendisini savundu.

Öte yandan, Yusuf Ç.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da İnternet Kablosu Hırsızlığı: 2 Mahalle Internetsiz Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da İnternet Kablosu Hırsızlığı: 2 Mahalle Internetsiz Kaldı - Son Dakika
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