Adana'da Isıtıcı Yangını: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Isıtıcı Yangını: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Adana'da ısıtıcıdan çıkan yangında 1-6 yaş arası 3 çocuk hayatını kaybetti, anne kurtuldu.

22.10.2024 11:40
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Adana'da yangında ölen çocukların yakınları sinir krizi geçirdi

Isıtıcı faciasında ölen çocukların kimlikleri belli oldu

1 yaşındaki çocuğun yattığı kundak ve yangına sebep olan ısıtıcı görüntülendi

ADANA - Adana'da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıka yangından dolayı ölen 3 çocuğun kimlikleri belli oldu. Yanan evin içerisi ve 1 yaşındaki çocuğun öldüğü kundak ile yangına sebep olan ısıtıcı görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 sokak 3 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli ailenin kaldığı ve en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuğun yaşadığı evde çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı kondu. Daha sonra baba işe giderken anne ile çocuklar evde uyudu. Bur süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Anneni evden çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede çocuklardan 2'sinin kız olduğu öğrenildi. Çocukların isimlerinin ise Hüseyin Hüseyin Şam Hüseyin ve Şahad Hüseyin olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Isıtıcı Yangını: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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