Adana\'da Kaçak Akaryakıt Baskını

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Adana'da polis bir depoya yaptığı baskında bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde bulunan bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine depoya baskın yapan polis depodaki varillerin içerisinde bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında adli tahkikat başlandı. - ADANA