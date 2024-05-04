Adana\'da Karataş Belediyesi Hizmet Binasına Saldırı

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Adana'da Karataş Belediyesi Hizmet Binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı gerçekleştirilerek 2 hizmet aracı kundaklandı. Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, "Saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün Karataş'ın Tuzla Mahallesinde Karataş Belediye Hizmet Binasına saldırı gerçekleştirilerek hizmet araçları kundaklandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, şunları ifade etti:

"Dün Karataş Belediyesi Tuzla Hizmet binasına bir saldırı gerçekleştirilmiştir. İki aracımız kundaklanmış biri tamamen yanmış diğeri hasarlı durumdadır. Kundaklama sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Yapılan saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu saldırı şahsıma değil Tuzla Halkımıza ve Karataş halkımıza yapılmıştır. Yapılan saldırı ile ilgili gerekli suç duyuruları tarafımızca ilgili yerlere yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ile ilgili gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyu ile paylaşmak isterim. Hizmet etmek üzere devir aldığımız görevimizi aksatmak isteyenlere karşı mücadelemizi bu saldırılar engelleyemeyecek." - ADANA