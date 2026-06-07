Adana'da Kardeşler Arasında Kanlı Kavga - Son Dakika
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Adana'da Kardeşler Arasında Kanlı Kavga

07.06.2026 22:30
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Yüreğir'de alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşler arasında çıkan kavgada bir kişi öldürüldü.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet P. (49) ile ağabeyi Ercan P. (55) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ercan P., kardeşi Muhammet P.'ye silahla ateş etti. Muhammet P. ise, yanında bulunan bıçakla ağabeyini çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Muhammet P. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Ercan P.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Kardeşler Arasında Kanlı Kavga - Son Dakika

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