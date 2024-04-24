Adana'da Karısını Aldatan Şahsı Bıçakla Yaralayan Koca Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Karısını Aldatan Şahsı Bıçakla Yaralayan Koca Tutuklandı

Adana\'da Karısını Aldatan Şahsı Bıçakla Yaralayan Koca Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, karısıyla yasak ilişki yaşadığını öne sürdüğü şahsı bıçakla yaraladı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan koca tutuklandı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

24.04.2024 10:04
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Adana'da bir kişi karısıyla yasak ilişki yaşadığını öne sürdüğü şahsı bıçakla yaraladı. Seyhan polisi tarafından yakalanan koca tutuklandı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 22 Nisan'da saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Gündelik işlerde çalışan Suriye uyruklu Ahmed M. (27), öğlen yemek için evine döndü. Ahmed M., 2 çocuğunun annesi S.Ç.'nin (26), kapıyı geç ve yarı çıplak açmasından şüphelenip, odaları aradı. Mutfağa giren Ahmed M., arkadaşı Memduh S.'yi (25) tezgahın altında saklanmaya çalışırken buldu. Eşinin kendini aldattığını düşünen Ahmed M., Memduh S.'yi darbedip, tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla bacak ve kalçasından bıçakladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Memduh S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevindeki ekipler, şüpheliyi olay yerinde bıçakla birlikte yakaladı. Şüphelinin, eşi S.Ç. ve Memduh S.'nin sürekli telefonda konuştuğunu, ikisini de görüşmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Hastanede tedaviye alınan Memduh S.'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Ahmed M., ifadesinde, "Memduh'a, eşimden ve ailemden uzak durmasını söylemiştim. Evin kapısı, çaldıktan 10 dakika sonra açıldı. Eşimin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. Memduh'u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Karısını Aldatan Şahsı Bıçakla Yaralayan Koca Tutuklandı - Son Dakika

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