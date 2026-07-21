Adana'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana\'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
21.07.2026 09:26
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Pozantı'da trafik ışıklarında bekleyen Mazda'ya çarpan Tofaş sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen Mazda araca arkadan çarpan Fiat Tofaş otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada Tofaş otomobil kağıt gibi ezildi.

Kaza, ilçedeki D-750 kara yolunda meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu Mazda marka 34 VT 6666 plakalı otomobile Metehan Sargın (24) yönetimindeki Fiat Tofaş markalı 01 BAP 820 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Metehan Sargın'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Kazaya karışan diğer otomobildeki yaralılar C.E., K.E. ve E.Ç. ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafikte aksama yaşanırken ekipler ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. M.S.'nin cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Pozantı, Trafik, Adana, Mazda, Tofaş, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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