Adana'da kaza noktasına vatandaş kendi tabelasıyla önlem aldı - Son Dakika
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Adana'da kaza noktasına vatandaş kendi tabelasıyla önlem aldı

Adana\'da kaza noktasına vatandaş kendi tabelasıyla önlem aldı
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Adana Seyhan'da sık sık kaza yaşanan yol birleşim noktasında vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları yön ve uyarı tabelalarını yerleştirdi. Akkapı Mahallesi'nde akrabası kaza geçiren Hüseyin Azim Tayboğa ile iş yeri çalışanı Mehmet Keser, yetkililerden kalıcı önlem alınmasını istedi.

Adana'da sürekli kazaların yaşandığı yolda vatandaş kendi imkanlarıyla yaptığı yön ve uyarı tabelalarıyla sürücüleri uyarmaya başladı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde sulama kanalı yolunda farklı yönlerden gelen araçların birleştiği noktada sık sık kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Meydana gelen kazalarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda akrabası kaza geçiren Hüseyin Azim Tayboğa, "Burada yol birleşiyor ama kimse dikkate almıyor. Burada sürekli kaza oluyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Kazaların meydana geldiği noktaya yakın iş yerinde çalışan Mehmet Keser ise yaralıların yardımına sürekli kendilerinin koştuğunu belirterek, "Burada sürekli kaza oluyor, hep yaralıları biz kurtarıyoruz. Buraya bir kasis, levha yapmalarını istiyoruz. Böyle dikkat çeksin diye tabelalar yaptım. Kendi imkanlarımla yaptım" diye konuştu.

Yoldan geçen taksi sürücüsü Mehmet Akgül de bölgede sık sık kazalara şahit olduklarını ifade ederek, yetkililerden yol üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Keser, Güvenlik, 3. Sayfa, Seyhan, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaza noktasına vatandaş kendi tabelasıyla önlem aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kaza noktasına vatandaş kendi tabelasıyla önlem aldı - Son Dakika
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