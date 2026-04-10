Adana'da Kaza: Sürücü Sulama Kanalına Düştü - Son Dakika
Adana'da Kaza: Sürücü Sulama Kanalına Düştü

10.04.2026 22:36
Adana'da otomobil sulama kanalına düştü; sürücü hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü, araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa T. (44) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa T., kanal içerisindeki araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Mustafa T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Adana, Kaza, Son Dakika

