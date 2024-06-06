Adana'da Kız Kardeşine Kötü Davranan Enişte Tartışma Sonucu Vuruldu - Son Dakika
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Adana'da Kız Kardeşine Kötü Davranan Enişte Tartışma Sonucu Vuruldu

Adana'da bir kişi, kız kardeşine kötü davrandığını öne sürdüğü eniştesini tartışma sonucu tabanca ile vurdu. Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybederken olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06.06.2024 09:51
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Adana'da bir kişi kız kardeşine kötü davrandığını öne sürdüğü eniştesini tartışma sonucu tabanca ile vurdu. Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybederken olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı- Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk babası Samet Gençdal (23), kayınbiraderi Ali Yeşilbudak (37) ile evde buluştu. Bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal'ı tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.

2 gün yaşam savaşına dayanabildi

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Samet Gençdal'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam savaşı veren Gençdal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil ifadesinde 'amacım öldürmek değildi' dedi"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Yeşilbudak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet polisleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Sarıçam ilçesinde bir apartman dairesinde şüphelinin saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla Ali Yeşilbudak yakalandı. Yeşilbudak emniyetteki ifadesinde, 1Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk. Amacım öldürmek değildi1 dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Yeşilbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kız Kardeşine Kötü Davranan Enişte Tartışma Sonucu Vuruldu - Son Dakika

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