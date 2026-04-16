Adana'da Korsan Operasyon: 287 Gözaltı - Son Dakika
16.04.2026 08:20
Adana merkezli 8 ildeki operasyonda, 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik 287 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından, Adana merkezli 8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında 8 kadının da olduğu 287 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde 13 Nisan 2026 tarihinde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Ticareti Yapma, Mala Zarar Verme, 6136 SKM ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarını işledikleri tespit edilen "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 8 ildeki operasyonlarda aralarında 8 kadının da olduğu 287 şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Polis operasyonlarda ev iş yerlerinde yaptığı aramalarda, 1 adet el bombası, 4 adet AK 47 otomatik silah, 2 adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 25 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve bin 128 adet fişek, 39 bin 733 adet uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin euro ve 33 bin 735 lira ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon lira olan 2 adet işyeri ile 5 adet araca el koyuldu.

287 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Operasyon, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
