Adana'da Kundaklama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Kundaklama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Kundaklama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Borcunu ödeyemeyen kadının dükkanını ateşe veren 2 arkadaş, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

04.04.2025 10:08
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Adana'da 2 arkadaş bir kadın esnafın iş yerini borcunu ödemediği gerekçesiyle benzin dökerek yaktı. Kadın esnafın iş yerinin yanı sıra 2 farklı dükkan ve bir aracın da zarar gördüğü kundaklama olayıyla ilgili kaçan 2 şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, 10 gün önce saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi İşleri Sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Esra H.'ye ait hırdavat dükkanında kundaklama sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 2 farklı oto tamirci dükkanı ve park halindeki otomobile sıçradı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü ancak hırdavat dükkanını tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Diğer 2 işyeri ve otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Yangını alacaklarını tahsil edemeyen 2 arkadaş çıkarmış

Bir iş yerinin tamamen, 2 iş yeri ve bir otomobilin kısmen yanmasına neden olan olayla ilgili polis çalışma yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada iş yerinin benzin dökülerek kundaklandığını tespit etti. Şüphelilerin iş yerini yaktıktan sonra kaçma anlarını da güvenlik kamerasından tespit eden polis, kısa sürede kimliklerini belirledi. İş yeri sahibinden alacakları olduğu ortaya çıkan şüpheliler A.A. (19) ve M.A.'nın (22) Ceyhan ilçesinde saklandığını adresi teknik ve fiziki takiple belirleyen polis operasyon yaptı. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli iş yerini kundaklama suçunu itiraf ederken, Esra H.'den alacaklarını tahsil edemedikleri için olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kundaklama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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