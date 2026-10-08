Adana\'da kuryenin motoru çalındı, şüpheli tutuklandı, \'hoşuma gitti\' dediği öne sürüldü

Adana'da paket teslimatı yapmak için motosikletinden inen kuryenin aracı, saniyeler içerisinde çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalarken, şüphelinin ifadesinde, "motosiklet hoşuma gittiği için aldım" dediği öne sürüldü.

Olay, 20 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kurye olan S.İ. paket teslimatı yapmak için bir apartmana girdi. Bu sırada bölgeden geçen Ö.S. (22) motosikleti fark ederek soğukkanlı bir şekilde motosiklete binip bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Paketi teslim edip aşağı inen S.İ. motosikletini görmeyince çalındığını anladı. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, hırsızlığı Ö.S.'in yaptığını belirledi. Yapılan tespitlerin ardından Ö.S. evinde yakalanarak motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda Ö.S., "Hoşuma gittiği için aldım. Geri aldığım yere bırakacaktım" dediği ileri sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.