Adana'da Lüks Araç Hırsızlığı Şüphesi - Son Dakika
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Adana'da Lüks Araç Hırsızlığı Şüphesi

Adana\'da Lüks Araç Hırsızlığı Şüphesi
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Oto kiralama firmalarından 8 lüks aracı çalan Y.Ç., GPS takibinden kaçmak için cihazları sökmüş.

Adana'da oto kiralama firmalarından araç kiraladıktan sonra otomobillerin GPS takip cihazlarını sökerek kayıplara karıştığı öne sürülen şüphelinin, aynı yöntemle toplam 8 lüks aracı aldığı iddia edildi. Mağdur firma sahibi, şüphelinin kiralama sırasında tüm prosedürlerden sorunsuz geçtiğini belirtirken, evrakları imzaladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte oto kiralama işi yapan Mehmet Sayın, 27 Temmuz Pazartesi günü Y.Ç. isimli bir kişiye otomobil kiraladı. Aracı kiralayan kişinin, bir süre sonra otomobilin GPS takip cihazını sökerek ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Sayın, polise gidip şikayetçi olurken Y.Ç.'nin aynı yöntemle toplam 8 farklı aracı aldığı iddia edildi. Öte yandan Y.Ç.'nin, araç kiralama sırasında evrakları imzaladığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Güvenilir birine benziyordu"

Aracı çalınan işyeri sahibi Mehmet Sayın, "Pazartesi günü Y.Ç. adında bir müşteri geldi ve araba istedi. Şartlarına ve durumuna baktı. Zaten UYAP'tan icrasına, mahkemesine kadar her şeyine bakıyoruz. Üzerine kayıtlı bir araç da vardı. Herhangi bir problem yoktu prosedürle alakalı, güvenilir birine benziyordu. Bir otomobil verdik, bir günlüğüne kiraladı, sonra süresini birkaç gün uzattı" dedi.

"Araçların GPS'lerini sökmüşler"

Sayın, aracı kiralayan kişinin 3 gün sonra GPS'sini söktüğünü öne sürerek, "Aracı kiraladıktan sonra geçen 3 günün ardından ulaşamadık kendisine, GPS'ten haber alamadık. O arada zaten duyduk ki bizim haricimizde başka firmalardan araç kiralamış. Onlar da aynı şekilde ulaşamamış. Araçların GPS'leri hep sökülmüş. Bununla alakalı aracımızın bulunmasını istiyorum. Kimsenin canı yanmasın. Polislerimize güveniyoruz, umarım aracımız en kısa zamanda bulunur" diye konuştu.

"8 lüks araç çalındı"

Şahsın toplamda 8 aracı çaldığını öne süren Sayın, "Bildiğimiz, duyduğumuz 8 araçtan bahsediyorlar. Hepsi lüks marka otomobiller. En yakın zamanda bulunursa sevineceğiz. Polise şikayetimizi de yaptık. Canımı yandı, kimsenin canı yanması. En yakın zamanda bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Lüks Araç Hırsızlığı Şüphesi - Son Dakika

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