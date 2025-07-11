Adana'da Madde Bağımlısı Oğul, Babasının Evi ve Komşu Evi Yakarak Kargaşa Çıkardı! - Son Dakika
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Adana'da Madde Bağımlısı Oğul, Babasının Evi ve Komşu Evi Yakarak Kargaşa Çıkardı!

11.07.2025 07:21
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammed I., babasının ve

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed I.'nın (34) ateşe verdiği babasının evinden yayılan alevler bitişikteki eve de sıçradı. İki evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, öfkeli kalabalığın saldırısına uğrayan Muhammed I. ise polisin havaya ateş açması ve biber gazı kullanarak yaptığı müdahale ile kurtarılıp, gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed I., henüz bilinmeyen nedenle babasının evine ateşe verdi. Hızla büyüyen yangın komşu eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin tazyikli suyla müdahalesi sonucu iki evdeki yangın söndürüldü. Olay nedeniyle öfkelenen mahalle sakinleri Muhammed I.'ya saldırdı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak kalabalığın elinden kurtardığı Muhammed I.'yı gözaltına aldı.

Muhammed I.'nın kendilerine zulüm ettiğini, zorla paralarını aldığını söyleyen baba Hasan I. (59) ve diğer aile bireyleri kendisinden şikayetçi oldu. Ayrıca evi yanan komşusunun da Muhammed I.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Madde Bağımlısı Oğul, Babasının Evi ve Komşu Evi Yakarak Kargaşa Çıkardı! - Son Dakika

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