Adana\'da Maskeli Kişi Tarafından Otomobil Kundaklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir sitenin otoparkında, maskeli bir kişi tarafından otomobil kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozan'da dün gece saatlerinde Çevreyolu Gülkent Sitesi otoparkında meydana geldi. Site güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin araçların park edildiği alana gelip, yanıcı maddeyi bırakarak kaçtığı görüldü. Olayda Volkswagen marka araç yanarak küle dönerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA