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Adana'da MKP üyesi yakalandı

Adana'da hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan MKP silahlı terör örgütü üyesi, terör polisleri tarafından yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Adana\'da MKP üyesi yakalandı
26.12.2023 - 09:47,
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Adana'da terör örgütü MKP'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, "MKP silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü adına propaganda yapmak" ile "toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet" suçlarından hakkındaki 8 yıl hapis cezası kesinleşen Hakan Yay'ı (31) yakalamak için çalışma başlattı.

TEM ekipleri, yaptıkları araştırmayla hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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