Adana\'da Motosiklet Çarpması: Bir Yaralı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırrken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA