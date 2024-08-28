Adana\'da motosiklet ile panelvan aracının karıştığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Adana'da motosiklet ile panelvan tipi aracın karıştığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansırken, 2 kişi yaralandı. Vatandaşların yaralılar yerde yatarken sıcaktan etkilenmemesi için gölgelik yaptığı görüldü.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (40) yönetimindeki motosiklet ile Nebi C. idaresindeki panelvan tipi araç çarpıştı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 40 derece sıcaklıkta vatandaşlar yerde yatan yaralıların güneşten etkilenmemesi için ambulans gelene kadar kartondan gölgelik yaptı.

Motosiklet sürücüsü Mehmet A. ve arkadaşı Eyüp Ü. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ADANA