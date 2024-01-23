Adana\'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç için annesinin feryadı

Adana'da yılbaşı gecesi motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Rüçhan'ın acılı annesi, "Her gece balkona çıkıp oğlumu bekliyorum. İnanamıyorum öldüğüne. Eski ses kayıtlarını dinliyorum. Resimlerine bakıyorum" diyerek feryat etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 31 Aralık günü saat 23.00'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan A. (19) idaresindeki 50 AU 099 plakalı BMW marka otomobil ile Rüçhan Aslan (26) idaresindeki 80 ADN 277 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Aslan'ı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aslan'ı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aslan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Furkan A. ise gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı.

"Her gece balkona çıkıp oğlumu bekliyorum"

Karara itiraz eden Aslan'ın annesi Derya Kiracı (46), oğlunun ölümüne neden olan otomobilin süratli olduğunu ve sürücünün tutuklanması gerektiğini savundu.

Kaza günü yaşadıklarını gazetecilere anlatan anne Kiracı, "Sürücüyü gözaltına alıp geri bırakmışlar. Tutuklanmadı. Güvenlik kamerası bulamadık. Çarpan sürücü oğlumun kırmızı ışıkta geçtiğini söylemiş. Ben oğlumun kırmızıda geçtiğine inanmıyorum. Çarpma anında oğlum metrelerce sürüklenmiş. Ben adalet istiyorum. O kişinin tutuksuz yargılanmasını istemiyorum. Ben oğlumu kaybettim. Oğlumu evlendirecektim ben. Benim oğlum daha küçüktü. Her gece balkona çıkıp oğlumu bekliyorum. İnanamıyorum öldüğüne. Eski ses kayıtlarını dinliyorum. Resimlerine bakıyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı. - ADANA