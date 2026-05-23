Adana'da Motosiklet Sürücülerine Ceza

23.05.2026 18:38
Adana'da trafik uygulamasında 628 motosiklet sürücüsünden 274'üne ceza kesilirken, 5 motosiklet men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamalarda durdurulan 628 motosikletin sürücüsünün belgeleri kontrol edildi. Ekipler, eksikleri tespit edilen 274 sürücüye para cezası uyguladı, 5 motosiklet trafikten men edildi.

Merkez Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki uygulamada durdurulan motosiklet sürücüsü Sezer Akdağ, daha önce birçok kez trafik cezası yediğini ancak artık ekipmanlarını taktığı için ceza yemediğini söyledi. Elif Şengönül ise trafik kazası yaptıktan sonra kask takmanın ne kadar önemli olduğunu anladığını belirtti. Mehmet Mustafa Donma isimli vatandaş ise Adana İl Emniyet Müdürlüğünün motosiklet sürücülerine yönelik eğitimlerine katıldığını anlattı. - ADANA

