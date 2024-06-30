Adana'da Motosiklet Sürücüsü Lüks Otomobile Çarptı ve Olay Yerinden Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Motosiklet Sürücüsü Lüks Otomobile Çarptı ve Olay Yerinden Kaçtı

Adana'da bir motosiklet sürücüsü, park halindeki lüks otomobile çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücünün kazadan sonra hiçbir şey olmamış gibi davrandığı görülüyor. Otomobilin sahibi ise zararını karşılamak için şikayetçi oldu.

30.06.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir motosiklet sürücüsünün yoldan çıkıp park halindeki lüks otomobile çarpması saniye saniye görüntülendi. Sürücü kazadan hemen sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan plakasız motosikletin sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir türlü direksiyon hakimiyetini sağlayamayan sürücü park halindeki BMW marka otomobile çarpıp savruldu. Kazanın etkisiyle kısa süre yerde yatan sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp motosikletini de alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Lüks otomobilin sahibi ise araca çarparak zarar veren ve olay yerinden giden şahıstan şikayetçi oldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Motosiklet, Adana, Olay, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Motosiklet Sürücüsü Lüks Otomobile Çarptı ve Olay Yerinden Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
15:29 Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi
14:04 Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:16:57. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet Sürücüsü Lüks Otomobile Çarptı ve Olay Yerinden Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement