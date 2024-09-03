Adana'da Motosikletli Saldırganlar Sokakta Bir Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
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Adana'da Motosikletli Saldırganlar Sokakta Bir Kişiyi Öldürdü

Adana\'da Motosikletli Saldırganlar Sokakta Bir Kişiyi Öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli iki şüpheli, Erol Kavak'ı sokakta yürüdüğü sırada tabancayla vurarak öldürdü. Saldırının ardından kaçan şüpheliler izini kaybettirdi. Kavak, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı; cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

03.09.2024 02:01
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Adana'da motosikletli iki şüpheli sokak ortasında bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erol Kavak (43) sokakta yürüdüğü sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler tabanca ile Kavak'ı vurarak bölgeden hızla ayrıldı.

Göğüs bölgesinden vurulan Kavak kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kavak'ı hastaneye kaldırdı. Kavak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavak'ı cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Motosikletli Saldırganlar Sokakta Bir Kişiyi Öldürdü - Son Dakika

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